Messi, Rafael Alonso: «Se andrà all’estero, legalmente deciderà la Fifa»

Messi, Rafael Alonso, si è soffermato sul comunicato emesso pochi giorni fa da LaLiga sul caso, ai microfoni di El larguero

Messi, Rafael Alonso, si è soffermato sul comunicato emesso pochi giorni fa da La Liga sul caso Leo , ai microfoni di El larguero.

LE SUE PAROLE- «Se Messi andrà in un’altra squadra spagnola allora quel comunicato può avere un senso. Dovesse andare all’estero, invece, l’organo che dovrebbe risolvere la battaglia legale sarebbe la FIFA, in alcun modo potrebbe essere la Liga. Alcune condizioni sono state distorte dal Covid, le date ora non coincidono. L’assenza di Messi ai test? L’invio di un burofax fa terminare unilateralmente un contratto, per cui la sua eventuale presenza sarebbe stata un’incongruenza». Queste le parole dell’avvocato spagnolo di diritto sportivo.