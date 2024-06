Copa America, i risultati della notte: vincono Messico e Venezuela

Tutti i risultati delle partite di Copa America disputate nella notte, con il doppio successo di Messico e Venezuela

Prosegue la Copa America 2024 con la fase a gironi. Nella notte italiana sono andati in scena i due incontri validi per il gruppo B e non sono mancate le sorprese. Da un lato il Messico ha rispettato il pronostico della vigilia, faticando più del previsto ma battendo per 1-0 la Giamaica con il gol di Arteaga.

Nell’altra partita invece l’Ecuador si è lasciato sorprendere dal Venezuela, subendo una sconfitta per 2-1 e mettendo a rischio il passaggio del turno. Decisiva l’espulsione di Enner Valencia al 22′.