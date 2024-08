Allo Stadio Saint Symphorien va in scena il match amichevole Metz Torino: formazioni, sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Quarta ed ultima amichevole stagionale per Paolo Vanoli. Dopo il sucesso con la Virtus Verona, il ko con la Cremonese e il pareggio a reti bianche confezionato con il Lione, il neo tecnico del Toro affronta oggi il Metz tra le mura dello Stadio Saint Symphorien (28’500 posti a sedere). Un test prezioso quello con i francesi, reduci dalla retrocessione in Ligue 2 (il nostrano campionato cadetto), che dirà qualcosa di più sullo stato di salute della compagine granata. Di seguito il racconto della sfida LIVE in terra francese. La cronaca testuale minuto per minuto in diretta di Metz-Torino.

METZ-TORINO LIVE

🔴1′ Inizia il match!

3′ – Rirmi blandi: inizio lento in questi primi giri d’orologio, le due squadre sembrano studiarsi

5′ – Buon giro palla del Toro: i granata mantengono il possesso palla

8′ – Ancora possesso Torino, la squadra di Vanoli palleggia sul rettangolo verde, i padroni di casa attendono dietro la linea del pallone per poi ripartire

9′ – Prima occasione Toro: azione in velocità per i sabaudi, la palla arriva al limite dell’area per Sanabria che impatta male e calcia altissimo

13′ – Si fa sentire il pubblico di casa: iniziano a farsi vedere anche i ragazzi del Metz. Ora salgono i ritmi di gioco

16′ – Prima occasione per il Metz: francesi bravi ad approfittare di un errore in impostazione dei piemontesi, l’azione dei padroni di casa termina però con una conclusione lenta e rasoterra che si adagia direttamente sul fondo

20′ – Coco in difficoltà: inizio in leggera salita per il neo acquisto del calciomercato granata. Prima un errore in impostazione, poi il fallo (evitabile) su Elisor

23′ – Partita maschia: tanta intesità in campo, ne risente il bel gioco

25′ – Match ancora bloccato quando ci avviciniamo alla mezz’ora. Poche emozioni, poche azioni in questa prima fase di gara

28′ – Bene Linetty: ottimo avvio del centrocampista, sta dirigendo con maestria le redini del centrocampo del Torino

32′ – Possesso palla Metz, si è capovolta l’inerzia della sfida: ora sono i francesi a governare la gara. Manovra però macchinosa e spesso inconcludente la loro

36’⚽ – GOL DEL TORINO: azione magistrale della squadra di Vanoli, che trova il gol dopo un possesso prolungato, velo di Zapata per Ricci, palla che spiove al centro dell’area piccola dove il colombiano non deve far altro che stoppare, mirare, e colpire a rete

41′ – Giallo per Ricci: foga agonistica del centrocampista, fallo ruvido su Deminguet e cartellino giallo per lui

43′ – Ultimi istanti di gioco, da capire se l’arbitro assegnerà il recupero

44′ – LINETTY: L’ex Sampdoria vicino al raddoppio, azione prolungata nella trequarti del Torino. Sulla sfera arriva Lazaro che appoggia per Linetty, a rimorchio calcia a lato

45′ ⚽- GOL DEL TORINO: Valentino Lazaro raddioppia la sfida! Ricci serbe Ilic al centro dell’area. L’ex Hellas Verona sterza, si gira, e incontra a rimorchio Lazaro. L’ex Inter lascia partire una conclusione potente e precisa, che sfiora la traversa e si infila in rete

45′ +2 Fine primo tempo

🔴 45′ Inzia il secondo tempo

45′ – Nessun cambio per il Torino di Vanoli nell’intervallo

47′ – Gioco fermo per un minuto, a terra Deminguet. L’atleta si rialza con l’aiuto dei sanitarim prima di chiedere il campo

50′ – Partita copione del primo tempo: le due squadre provano a far girare la palla piuttosto che accelerare i ritmi del gioco

52′ – OCCASIONE METZ: ci prova Sabaly, la cui conclusione incontra la pronta parata (in spaccata) di Vanja Milinkovic Savic

53′ – Calo del Toro: i granata sembrano solo lontani parenti di quelli scesi in campo nel primo tempo, diminuita la spinta dei piemontesi. Vanoli preoccupato

54′ – Vanoli guarda la panchina: intimorito dal calo tecnico-tattico e mentale del Torino ora il tecnico pensa ai cambi

57′ – OCCASIONE TORO: ecco che la squadra di Vanoli torna subito pericolosa dopo dieci minuti di black out. Pallone filtrante per Ricci, che da posizione defilata serve Ilic. Il centrocampista lascia partite una conclusione potente a rete: Traore si imola e fa scudo col corpo

61′ – Il Torino ha (ri)preso le misure: granata più solidi e compatti, ritmi di gioco comunque bassi

64′ – Doppio cambio Torino: escono Ilic e Sanabria, al loro posto Tameze e Adams

65′ – Sono tre i cambi di Vanoli: fuori anche Vojvoda per Dellavalle

66′ – Giallo per Dellvalle, tocco valutato eccissivo su Sabaly involato a rete

68′ – Gioco nuovamente fermo: Elisor cade a terra, esce poi claudicante dal campo tra gli applausi del pubblico di casa

74′ – Si fa vedere Adams: decisamente attivo l’ultimo colpo del calciomercato del Torino, il granata vuole mettersi in mostra

76′ – Il pubblico di casa si fa sentire, i francesi vogliono il gol che riapra la partita

77′ – OCCASIONE TORINO! Cross alto al centro per Zapata, il colombiano arriva bene sulla sfera e impatta forte di testa. La palla termina di poco lontana dallo speccio

79′ – Cambi in casa Torino: Paleari al posto di Vanja, entrano anche Karamoh e Dalla Vecchia, fuori Bellanova

81′ – Ammonito Zapata, cartellino giallo per proteste sventolato per l’ex Atalanta

87′ – GOL DEL TORINO! Ricchi chiude virtualmente la sfida con un tiro cross che coglie di sorpresa Oukidja. La sfera, seppur di poco supera la linea della porta e (prima di essere respinta) entra in rete. L’arbtro dopo un istante assegna il gol al Torino

🔴90′ + 4 Fine del match: Vanoli espugna il Saint Symphorien. Zapata, Lazaro e Ricci sigillano un match mai in discussione

METZ-TORINO 0-3

FORMAZIONI:

TORINO (3-5-2): Vanja; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria.

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Kouao, Traore, Candé, Udol; Deminguet, Ndunquidi: Jallow, Sabaly, I. Sané; Elisor.