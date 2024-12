Milan, Adani: «Cardinale ha mostrato inferiorità e frustrazione»

Lele Adani è intervenuto per parlare delle dichiarazioni di Cardinale contro l’Inter. Ecco il suo pensiero

Lele Adani ha parlato durante la trasmissione Viva El Futbol su Twitch delle dichiarazioni di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan aveva attaccato l’Inter di Zhang, con tanto di risposta di Marotta. Queste le parole di Adani:

LA VISIONE IMPRENDITORIALE – «C’è una visione o una chiamata imprenditoriale, ma non può esserci visione sportiva se vai a chiamare in causa l’altra squadra che fa questo vincendo. Se tu sei lucido, in una visione imprenditoriale non devi mai mostrare frustrazione: quando tu citi l’Inter che sta vincendo facendo cose giuste, mostri frustrazione e senso di inferiorità, che è esattamente la cosa contraria che dovrebbe fare un imprenditore».