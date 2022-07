Milan, Adli si presenta: «Mi sono integrato bene, sono pronto a mettermi in gioco»

Il neo arrivato in casa Milan Adli si è presentato in conferenza stampa al mondo rossonero

Yacine Adli, neo centrocampista del Milan arrivato dal Bordeaux, si è presentato in conferenza stampa.

PRIMO IMPATTO CON MILANELLO E PIOLI – «Mi sono integrato bene, mi sono trovato in una famiglia che lavora molto, tutti insieme, è un gruppo pronto nel quotidiano a lavorare per ottenere i risultati. Sono contento di essere al Milan».

RUOLO – «Direi che sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli del centrocampo. In questa prima settimana il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare».

OBIETTIVI PERSONALI E DI SQUADRA – «I miei compagni di squadra francese sono stati bravi ad adattarsi in fretta. Io arrivo nella squadra Campione d’Italia, mi propongo con grande umiltà e con grande voglia di crescere, di migliorare e di raggiungere grandi risultati».

OBIETTIVO MILAN – «Una squadra così titolata non può che ambire a vincere il campionato e c’è riuscito. Anche quest’anno proveremo a difenderlo».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24