Milan al lavoro per completare il quadro in società: l’agenda dei rossoneri

Milan al lavoro per completare il quadro tra allenatore, direttore sportivo e cariche societarie: l’agenda dei rossoneri

Gli ultimi tasselli stanno per essere incastrati, poi il puzzle sarà finalmente completo. E il Milan potrà cominciare per davvero a progettare la prossima stagione ed il futuro a medio termine. Entro questa settimana, infatti, nelle intenzioni di Paolo Maldini si arriverà all’ufficialità di alcuni dei ruoli ancora vacanti.

A partire da quello del direttore sportivo, dato che l’intesa con Frederic Massara è totale. Per l’annuncio dell’ex Roma, dunque, è soltanto questione di ore. E servirà poco di più anche per la panchina di Marco Giampaolo: oggi il suo agente Tinti dovrebbe incontrare Ferrero, l’obiettivo è riuscire ad annunciarne l’ingaggio nella giornata di venerdì. Quando, dulcis in fundo, si aspetterà solamente più l’ufficialità per Zvonimir Boban all’area tecnica al fianco di Maldini.