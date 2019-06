Milan, l’agente di Biglia apre alla Fiorentina: «Interesse che fa piacere»

L’agente di Lucas Biglia, ha aperto la possibilità di un passaggio del centrocampista dal Milan alla Fiorentina

Intervistato dai microfoni di calciomercato.com, l’agente di Lucas Biglia, Enzo Montepaone, ha parlato della situazione del suo assistito attualmente al Milan.

Ecco le sue parole: «Se parlerò con il Milan? Adesso sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in tal senso. Interesse della Fiorentina? No, nessuno della Fiorentina mi ha chiamato. Ho letto di questo interesse e non posso negare che fa piacere. Montella è un allenatore che lavora molto, troppo, bene».