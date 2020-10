Milan, ieri tamponi e allenamento: Romagnoli rientrato per il derby

Milan, ieri la squadra si è ritrovata a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da Pioli: tamponi a tappeto, presente anche Romagnoli

Milan, ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. Assenti i nazionali e i positivi al tampone Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic.

Giro di tamponi per l’intera rosa che, una volta appurata la negatività, si è recata al campo centrale del centro sportivo di Carnago per la sessione di allenamento. Presente anche Alessio Romagnoli che ha totalmente riassorbito l’infortunio al polpaccio tornando ad allenarsi in gruppo con i compagni. Testa già rivolta al derby in programma il 17 ottobre in attesa di riabbracciare Zlatan Ibrahimovic ancora in isolamento domiciliare finché non avrà certificato la fatidica doppia negatività che ne attesterà la disponibilità.