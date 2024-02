Da Milan Atalanta la svolta mentale per la rincorsa Champions

Milan Atalanta tra la redenzione orobica in un passato recente e la possibilità di riaprire i giochi per il terzo posto

Per quanto non esistono partite semplici ne difficili, ci sono quei duelli in grado di entrare nella storia risultando l’ultima spinta per un cambiamento radicale del protagonista. Goku contro Freezer è stata la sfida che ha consacrato il guerriero Sayan dando una svolta alla sua storia, dove è bastato uno scatto di rabbia per diventare leggenda, seppur all’inizio faceva fatica anche contro la versione base di Vegeta.

L’Atalanta dal canto suo prima andava a corrente alternata seppur avesse imparato il Kaioken tra i singoli Lookman, Koopmeiners, Kolasinac e un De Ketelaere che stava venendo fuori dalla Stanza dello Spirito del Tempo, per poi raggiungere il livello di Super Sayan ai danni del Freezer rossonero: seppur in terra orobica il limite del Super Sayan stesso è già stato superato tra il 2018 e il 2021 (non che sia impossibile ripeterlo).

Metafore a parte, la Dea contro il Milan si ritrova di fronte un’altra svolta stagionale dopo le ultime due sfide. Non solo per quel colpo di tacco di Muriel che farà parlare di sé per tanti anni, ma per quella che è stata la Coppa Italia: contesto di vera e propria redenzione per la squadra di Gasperini sotto tutti i punti di vista. Certo, non si perde da dicembre, ma c’era necessità di uno step in più dal punto di vista mentale, e la gara di San Siro è stata la svolta: continuità, gran calcio e soprattutto quella maturità mentale che serviva per fare l’ennesimo filotto per la corsa Champions League.

E ora? Ora si presenta una sliding doors ancora più importante: rientrare in corsa per la Top 3, considerando che in caso di vittoria l’Atalanta si porterebbe a -4 dal Milan con una partita in meno. Se “Freezer” si presenterà nella sua versione Gold, l’Atalanta ha tutte le carte in regola per controbattere con la sua versione Blue, anzi, black and blue: consapevole di cambiare, ancora una volta, la sua stagione in positivo.