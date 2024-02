Invasione a San Siro: presenti 1442 tifosi dell'Atalanta con il Milan

Grandissima invasione a San Siro da parte dei tifosi dell’Atalanta contro il Milan. Ecco quanti saranno nel settore ospiti

Una sfida importante per la Champions League. Basta questo per descrivere Milan Atalanta che si disputerà a San Siro: un vero e proprio scontro diretto che potrebbe ribaltare le sorti del campionato in ottica terzo posto.

A fare da contorno la grande invasione del popolo atalantino sugli spalti, che si presenterà in massa alla Scala del Calcio, toccando quota 1442 sostenitori nerazzurri.