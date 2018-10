Milan, Bakayoko è già sul piede di partenza: ritorno al Chelsea a gennaio?

Tiemoué Bakayoko ha deluso in rossonero. Ecco perché Leonardo sta pensando di risparmiare il suo stipendio per rinforzare il centrocampo

Sembra già finita l’avventura di Tiemoué Bakayoko al Milan di Gattuso. Il centrocampista francese, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, non riesce ad ambientarsi nel calcio italiano. Due presenza da titolare in Europa League con i rossoneri, ma solo qualche sporadica apparizione in Serie A. Indietro di condizione e poco adatto ai tatticismi del nostro calcio, nonostante a detta di Gattuso il calciatore stia lottando per cercare di impararli in fretta. Ma per un Milan in piena ricostruzione gli esperimenti sono un rischio, e in questo momento si preferisce affidarsi all’inesauribile Kessié.

Ecco perché un ritorno al Chelsea, addirittura a gennaio, non sarebbe neanche un’utopia. Gli obiettivi a centrocampo sono molti, e provare a risparmiare dal suo stipendio potrebbe essere una soluzione per Maldini e Leonardo. Un’incredibile parabola discendente quella del francese, che dopo una strabiliante stagione al Monaco non ha più fatto vedere la sua duttilità e forza fisica in campo. E la sua avventura in Serie A sembra già allo scadere.