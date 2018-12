Il Milan, per raggiungere il pareggio di bilancio, deve limitare le spese e realizzare plusvalenze. André Silva potrebbe essere la chiave

Dopo la sentenza UEFA per le violazioni del FFP, il Milan dovrà stare attento a costi e spese per cercare di garantire il pareggio di bilancio entro il 2021. Una situazione difficile per i rossoneri, che dovranno limitare gli investimenti sul mercato e puntare al massimo sul fattore plusvalenze.

Tra i nomi che figurano nella lista cessioni, però, ce n’è uno che sta rendendo particolarmente bene in Spagna, presso Siviglia: si tratta di André Silva. L’ex meteora rossonera sta disputando una stagione da vero protagonista in Liga, con 8 reti in 15 gare che stanno aiutando molto il Siviglia a tenere il passo delle grandi in testa alla classifica. Acquistato con la formula del prestito oneroso da 4 milioni, l’opzione di riscatto a 39 milioni aiuterebbe molto i rossoneri nel prossimo futuro. La cifra tuttavia sembra leggermente impegnativa da sostenere per gli andalusi, ma non si esclude la possibilità di qualche inserimento di terze parti nella trattativa. In effetti, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe studiando proprio il profilo dell’attaccante per alternarlo all’ormai trentaduenne Luis Suarez.