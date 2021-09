Milan, Baresi: «Champions uno stimolo. Siamo cresciuti con Pioli»

Franco Baresi, dirigente del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della stagione che aspetta i rossoneri e della Champions

Franco Baresi, dirigente del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della stagione che aspetta i rossoneri e del ritorno in Champions, 7 anni dopo l’ultima volta. Ecco le sue parole:

«Mister Pioli ha ragione, il Milan è cresciuto parecchio negli ultimi 2 anni, la squadra è anche più consapevole, più convinta di potersela giocare con chiunque. In Italia l’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, quest’anno abbiamo voglia di misurarci anche in campo internazionale, sarà uno stimolo confrontarci con questi grandi club, abbiamo voglia. Siamo tornati in Champions League dopo 7 anni, abbiamo voglia di far bene e dimostrare quel che siamo».