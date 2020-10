Milan bloccato in Portogallo, l’aeroporto chiude. Rientro in mattinata

Dopo il preliminare a oltranza in Europa League, il Milan è stato costretto a restare in Portogallo

Il Milan, dopo il preliminare fiume di Europa League con ben 24 rigori calciati, non è rientrato in Italia. L’aeroporto di Oporto ha infatti chiusi alle 00:45, troppo tardi per i rossoneri che non hanno così potuto imbarcarsi per prendere l’aereo di ritorno.

I rossoneri hanno pernottato in Portogallo e torneranno in Italia nella mattinata di oggi. Una disavventura piacevole, visto il passaggio alla fase a gironi d’Europa League.