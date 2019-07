Milan, Bonaventura corre verso il rientro: si avvicina anche il rinnovo

Giacomo Bonaventura vuole mettersi il prima possibile a disposizione del tecnico Giampaolo: si avvicina a che il rinnovo

Dagli studi di Sky Gianluca Di Marzio prova a fare il punto della situazione su Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero sta bruciando le tappe e vuole mettersi il prima possibile a disposizione di Marco Giampaolo.

Nel frattempo il Milan sta velocizzando i tempi per il rinnovo del contratto del calciatore classe 1989, in scadenza a fine giugno 2020. Un’iniezione di fiducia non da poco visto il lungo periodo di degenza di Bonaventura.