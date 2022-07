Milan, Brahim Diaz vuole convincere Pioli: lo spagnolo a caccia del riscatto

Il Milan è a caccia di un trequartista, ma Brahim Diaz vuole convincere Pioli e i rossoneri a riscattarlo

Brahim Diaz non ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca per la sua esperienza al Milan. Il calciatore spagnolo si è presentato molto carico in ritiro e perfettamente tirato a lucido.

Dopo una stagione sottotono nonostante lo scudetto vinto, il classe ’99 sogna il riscatto sul campo e quello sul mercato: le intenzioni sembrano essere ottime.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24