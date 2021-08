Milan, occhi su un giovane talento del River Plate: i dettagli

Milan, occhi su un giovane talento del River Plate: il giocatore può liberarsi attraverso il pagamento della clausola. I dettagli

Il Milan continua a lavorare attivamente sul mercato per regalare a Pioli i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe esserci un nome a sorpresa per il mercato dei rossoneri.

La dirigenza starebbe infatti monitorando molto attentamente la stellina del River Plate Julian Alvarez. Il calciatore, che gioca prevalentemente a destra e che nell’ultima stagione ha messo a segno ben sette assist, ha un clausola rescissoria di 25 milioni di euro e un contratto in scadenza a dicembre del 2022. Il Milan non ha ancora avviato una vera e propria trattativa ma valuterà se affondare il colpo in questi giorni.