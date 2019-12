Milan, niente prestiti per Rodriguez e Suso: via solo se acquistati

Milan, la società rossonera lavora anche sul mercato in uscita ma non cederà i suoi giocatori in prestito

L’arrivo di Ibrahimovic al Milan costringerà certamente la società ad operare in uscita in questa sessione di mercato invernale. Come riporta la Gazzetta dello Sport potrebbero partire Rodriguez e Suso che interessano rispettivamente a Watford e Siviglia.

L’ostacolo sta nella modalità: entrambe le squadre infatti vorrebbero il giocatore in prestito mentre per il club rossonero l’unica soluzione è la cessione.