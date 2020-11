Secondo Falk, giornalista della Bild, Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan per approdare al Manchester United

Il Manchester United insiste e prenota Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate con il Milan e le parti sarebbero ancora lontane per un possibile accordo.

Secondo Christian Falk la trattativa tra i ‘Red Devils’ e l’entourage di Calhanoglu sarebbe in fase avanzata, come rivelato dal giornalista della Bild in un’intervista a Stretford Paddock. L’ex Bayer Leverkusen sarebbe quindi destinato a lasciare il ‘Diavolo’ e la Serie A per approdare in Premier League stando alle informazioni in possesso da Falk.