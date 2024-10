Milan, CAOS RIGORI: Fonseca INFURIATO, ma i TIFOSI di più

Per il Milan è stata una serata stregata ma al tempo stesso molto piena di controsensi: ecco perché i tifosi si sono arrabbiati

Ci vorrebbe un libro per parlare della partita di Serie A tra Fiorentina e Milan. Uno dei capitoli più interessanti sarebbe senza dubbio quello sui rigori, non tanto perché entrambi sbagliati ma per diversi motivi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel post partita Fonseca si è arrabbiato dato che nessuno dei due tiratori, Theo Hernandez e Abraham, erano il rigorista: «Sono inc…, il tiratore è Pulisic, non so perché i ragazzi hanno cambiato. Ho già detto loro che non deve succedere mai più».

La domanda però ai tifosi sorge spontanea: ma allora perché Fonseca non ci aveva già pensato a fine primo tempo, quando il rigore poco prima non l’aveva tirato Pulisic?