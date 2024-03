Milan, Caputi: «Pioli, lavoro incredibile. E su Conte...» - Calcio News 24

Massimo Caputi, noto giornalista, ha parlato del tecnico Stefano Pioli e del possibile sostituto Antonio Conte

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di TVPlay parlando del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Capisco il tifoso, il tifosi milanista in questo caso, perché avrà le sue ragioni, si aspettava chissà che cosa, non lo so. Vista da fuori, credo che Pioli abbia fatto un lavoro incredibile. Forse non lo so, gli rimproverano più l’anno scorso, l’eliminazione dalla Champions League ai danni dell’Inter, sai, le rivalità, però diciamoci la verità, anche questo campionato, ora è secondo, e fra parentesi non è un caso che stia andando sempre meglio, perché c’è stato un periodo nel quale non ha avuto la difesa. Quindi, insomma, per il Milan l’identikit che ci incuriosisce è quello di Conte. Chissà cosa ne pensano i tifosi del Milan».