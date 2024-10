Milan, Cardinale ora punta in alto in Champions League

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la campagna europea dei rossoneri dopo i successo con il Brugge

Il Milan è riuscito a vincere al terzo tentativo la sua prima partita della nuova Champions League. Le sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen avevano rischiato di peggiorare irrimediabilmente la situazione, ma ora con tre punti in più cresce l’ottimismo.

Secondo la Repubblica, Cardinale ora vuole come minimo la qualificazione ai play-off di febbraio. Non ci sono più scuse: i rossoneri devono dimostrare la propria grandezza anche in campo europeo.

Le prossime partite del Milan in Champions League sono contro il Real Madrid al Bernabeu, Slovan Bratislava in trasferta, Stella Rossa e Girona in casa fino all’ultimo torno contro la Dinamo Zagabria in Croazia.