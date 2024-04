Milan, Cesari: «Leao su Barella? Vi spiego chi ha ragione»

Graziano Cesari ha parlato delle lamentele di Leao sul pallone allontanato da Barella senza ammonizione. Ecco le sue parole

Graziano Cesari è intervenuto durante Pressing sulle reti Mediaset per parlare delle lamentele di Leao sul pallone allontanato da Barella, che Fabbri ha deciso di non ammonire.

PAROLE – «Non si può dire che Maresca abbia sbagliato perchè il regolamento dice chiaramente che non si può allontanare il pallone per ritardare la ripresa del gioco. Il provvedimento dell’arbitro è automatico, quindi non posso criticare Maresca. Anzi gli dico che ha fatto la cosa giusta. Non mi va invece quello che è successo con Barella contro il Verona: butta via il pallone e Fabbri non lo ammonisce. Mi bisogna sottolineare quello che è sbagliato. Quello che fa Barella è plateale e andava ammonito. Se quindi ha ragione Leao? Certo che ha ragione. Se un arbitro fa bene e l’altro no, bisogna dirlo».