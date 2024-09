Milan, Chukwueze verso una maglia da TITOLARE: il MOTIVO

Samuel Chukwueze ha grandi possibilità di partire titolare nella sfida tra il Milan e il Venezia

Grande occasione per Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo del Milan parte chiaramente dietro a Pulisic nelle gerarchie, ma contro il Venezia potrebbe cominciare la sfida di San Siro da titolare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Fonseca potrebbe far rifiatare Pulisic, reduce dagli impegni con la Nazionale degli Stati Uniti. Un’occasione immensa per dimostrare il suo valore davanti al pubblico rossonero per l’ex Villarreal.