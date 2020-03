Milan, Collovati: «Pioli va bene ma l’ipotesi Rangnick mi affascina»

L’ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, Fulvio Collovati, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Ralf Rangnick

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan e attuale opinionista sportivo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’ipotesi Ralf Rangnick sulla panchina dei rossoneri.

PIOLI – «A oggi non gli si può imputare nulla, ha fatto un buon lavoro. Però mi pare di capire che lo società sia orientata su altre scelte».

RANGNICK – «Io non avrei preclusioni di fronte a un progetto affidato a lui. Mettiamola così: Pioli merita di sedere sulla panchina del Milan per quanto fatto vedere in questi mesi, ma se il club decidesse di puntare su Rangnick l’idea mi affascinerebbe parecchio».

GIOVANI – «Non c’è dubbio che Rangnick sia uno dei migliori su piazza nel valorizzare i giovani talenti. È una qualità che gli riconoscono in tanti, anche perché parlano i risultati ottenuti con Lipsia e Salisburgo. Il Milan va in questa direzione, ed è una filosofia che andrebbe seguita da tanti altri club».