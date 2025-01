Milan, Conceicao: «Non penso al derby. Calabria? Qui ci sono delle regole»

Le parole di Sergio Conceicao, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Dinamo Zagabria. I dettagli

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagbaria-Milan.

SCOSSA DOPO LA LITE CON CALABRIA – «Non abbiamo bisogno di cose che non sono interessanti per dare la scossa. La scossa viene col lavoro, con la motivazione di giocare nella miglior competizione al mondo per club. Vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi. La motivazione la troviamo ogni giorno che andiamo a Milanello. Abbiamo questa responsabilità di difendere un club come il Milan. È la cosa più importante».

TURNOVER PER MORATA – «Capisco la domanda. Ma penso partita per partita, non faccio calcoli due partite alla volta. Non va bene. Non ho cominciato ieri, quando facciamo così i risultati non sono buoni. Dobbiamo focalizzarci su domani che sarà importante e difficile per raggiungere il secondo obiettivo. Il primo era vincere la Supercoppa e l’abbiamo fatto bene, il secondo obiettivo è arrivare tra le prime otto in Champions League. Siamo concentrati su questa partita, al derby ci penseremo giovedì già in aero tornando a casa».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CONCEICAO SU MILAN NEWS 24