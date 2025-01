Milan, Conceicao: «Pulisic non ci sarà. Mercato? La società sa cosa voglio»

Le parole di Sergio Conceicao, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della finale di Serie A contro la Juve. I dettagli

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Serie A tra Juve e Milan.

PAROLE– «Inutile che faccio pre-tattica, tanto poi lo scoprite. Pulisic è fuori. Non è niente di speciale ma ha ancora fastidio e non vogliamo aggravare la situazione».

MERCATO – «Non mi piace tanto il mercato di gennaio, è aperto tanto tempo e crea problemi emozionali nei giocatori. Non è la cosa più importante per me oggi, dopo la partita continueremo a parlare. Siamo d’accordo su quello di cui abbiamo bisogno, poi sappiamo che non è facile arrivare ai nostri obiettivi. Ma parliamo e siamo d’accordo su quello che vogliamo».

