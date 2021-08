Milan, concorrenza per Vignato: c’è mezza Europa sul baby gioiello

Samuele Vignato, 17enne stellina del ChievoVerona, è finito sal taccuino del Milan, che dovrà vedersela con una nutrita concorrenza

Vignato: Milan, Inter, Juve ed Europa sul gioiello del Chievo. Il 17enne Samuele piace alle big d’Italia e anche all’estero. Gazzetta dello sport di questa mattina apre ufficialmente la corsa al giovane talento italiano, seguito anche da Barcellona e Bayern Monaco.

SI SGOMITA- «Le grandi sgomitano per Samuele Vignato-si legge- Il 17enne gioiellino del Chievo presto potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione a parametro zero. Inter, Milan e Juve si sono iscritte alla bagarre per il trequartista dei veneti. Ma non sono sole: in Serie A hanno sondato il terreno praticamente tutte tranne Napoli e Cagliari».

INTANTO IL CHIEVO- Sempre secondo la rosea, ora la partita si sposta al Tar, dove domani ci sarà l’udienza per il ricorso del Chievo contro l’esclusione dalla prossima Serie B. Se l’esclusione sarà confermata, la corsa a Vignato riprenderà di slancio, anche a parametro zero tra gli svincolati, come sopra riportato.

