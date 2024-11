Milan, le condizioni di Morata dopo l'infortunio: la situazione

Ancora da capire il futuro di Alvaro Morata per quanto riguarda la sosta delle Nazionali considerando l’infortunio

Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha subito un forte trauma cranico in uno scontro con Pavlovic in allenamento. Sebbene le sue condizioni non sono ottimali, il calciatore è stato convocato da De La Fuente in Nazionale.

Come riferito da Tuttosport, nonostante una prognosi di 10 giorni di assoluto riposo, la chiamata della Spagna è arrivata al calciatore, ma ora la palla passa ai medici delle Furie Rosse: se diagnosi venisse confermata, il calciatore verrebbe rispedito a Milanello.