Milan, Costacurta su Gabbia: «Ha questo TALENTO speciale»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato la prestazione di Matteo Gabbia

Matteo Gabbia è stato il match-winner del primo derby vinto dal Milan dopo sei sconfitte consecutive. Un successo che potrebbe dare il via ad un’importante ripresa per rossoneri. Ecco le parole di Alessandro Costacurta ai microfoni di SkySport sul giocatore.

TALENTO – «Gabbia ha talento in quello che gli altri difensori non hanno: le letture. Non so se avete notato, oggi ha fatto 2-3 interventi per anticipare i movimenti degli attaccanti avversari, è stato molto molto bravo. Poi ha avuto anche fortuna e bravura nel fare gol. Il salvataggio su Dimarco è straordinario»