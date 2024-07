Costacurta: «Milan, la priorità è LA DIFESA da sistemare. FONSECA deve fare QUESTO. Morata non mi entusiasma. E su ZIRKZEE ha ragione IBRAHIMOVIC»

Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sulle mosse del club rossonero sul mercato. I dettagli

Billy Costacurta è stato uno dei grandi del Milan, con il quale ha attraversato fasi diverse. Su La Gazzetta dello Sport esprime il suo pensiero su quella che sta nascendo in quest’estate.

LA PRIMA COSA DA FARE – «Sistemare la fase difensiva. Un anno fa avevo detto che determinante sarebbe stato il rendimento dei due centrali e non è stato buono. Adesso ripeto la stessa cosa».

RAFFORZARE IL CENTRO DELLA DIFESA – «Ho letto critiche per il mercato del Milan che non è ancora partito, non mi sento di condividerle. Alla fine delle trattative manca più di un mese e mezzo e il tempo c’è. Per ora bisogna applaudire l’Inter, che ha piazzato colpi importanti e intelligenti oltre a trattenere un top player come Lautaro e aspettare le mosse del Milan. Per quanto riguarda la difesa, i centrali veramente bravi costano tanti soldi e non mi sembra che la politica del Milan, che io condivido in pieno, preveda un certo tipo di investimenti. Dovrà essere bravo Fonseca a migliorare il materiale a sua disposizione esattamente come hanno fatto Motta a Bologna con Calafiori e Allegri alla Juve con Bremer e Gatti».

MORATA – «Mi piace la sua attitudine in campo: aiuta la squadra e fa tutto benino. Ammetto che non mi entusiasma e che ce ne sono di migliori, ma tra quelli che erano disponibili sul mercato, è sicuramente una buona scelta. Credo che possa aiutare il Milan e portare i gol che servono».

ZIRKZEE – «Su Zirkzee sono d’accordo con Zlatan. É l’ora di finirla con i procuratori che vogliono influenzare le scelte di una società con commissioni astronomiche».

IBRA NEL NUOVO RUOLO – «Sinceramente adesso comincia a piacermi di più. Per un certo periodo non parlava e non ci metteva la faccia, mentre adesso… Al Milan serve uno che comunichi e lui lo fa bene».