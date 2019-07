Milan, Demiral in salita: si lavora a una nuova formula

Juve e Milan parlano del futuro di Merih Demiral. Il difensore turco appena arrivato dal Sassuolo potrebbe cambiare maglia

Il Milan sulle tracce di Merih Demiral. Il difensore turco potrebbe seguire le orme di Caldara e potrebbe lasciare la Juve a poche settimane dal suo arrivo, senza averci mai giocato. Secondo La Gazzetta dello Sport per la situazione non è semplice.

La Juve ha chiesto 35 milioni e vorrebbe inserire una recompra, Sarri vorrebbe trattenerlo. Il Milan non vuole valorizzare un giocatore per la Juve (senza dimenticare che il Sassuolo ha una percentuale consistente sulla rivendita) e per questo le parti in causa ragionano su un prestito con diritto di riscatto.