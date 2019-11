Milan, Deulofeu non ha dubbi: vuole tornare in rossonero

Milan, le parole dell’agente di Deulofeu sono chiare: lo spagnolo sarebbe felice di tornare in rossonero

Potrebbe tornare al Milan, o meglio il suo sogno sarebbe quello di tornare nel club rossonero. Parliamo di Gerard Deulofeu. Ieri il suo agente ha aperto una piccola porta affermando che in futuro potrebbe accadere qualcosa.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport di sicuro il Milan dovrà rinforzare la rosa a gennaio ma è da valutare se proprio le caratteristiche del giocatore siano quelle giuste. Il suo cartellino si aggira attorno ai 20-25 milioni ma il Watford vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito.