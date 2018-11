Milan-Dudelange streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Dudelange streaming diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la quinta giornata di Europa League

Per la quinta giornata dell’Europa League 2018/2019 va in scena Milan-Dudelange. Fischio d’inizio giovedì 29 novembre alle ore 18,55 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. I rossoneri guidati da Gennaro Gattuso affontano la modesta formazione lussemburghese – già eliminata dalla competizione europea e battuta di misura dai milanesi nella prima giornata – in una gara da vincere: Dudelange a parte, infatti, nel Gruppo F di Europa League regna grande equilibrio: il Betis (8 punti), guida la classifica su Milan e Olympiacos (entrambe a 7). Il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale verrà dunque deciso all’ultima giornata, quando i rossoneri giocheranno al Pireo in casa dell’Olympiacos (tra due settimane).

Milan-Dudelange sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – sul canale 252 di Sky Sport. Il match sarà disponibile in streaming per gli abbonati Sky attraverso l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà poi visibile anche su NOW TV (disponibile, dopo la sottoscrizione dell’abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine, il match di San Siro potrà essere seguito in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 29 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18,55

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport can. 253 – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Vladislav Bezborodov (Russia)

Milan Dudelange probabili formazioni

MILAN – Gattuso, alle prese con i tanti infortuni, dovrebbe riproporre la difesa a 3. Spazio anche per un moderato turnover con Reina in porta, Simic dietro, Bertolacci a centrocampo e Castillejo in attacco. Così, rossoneri probabilmente in campo con: Reina in porta, Simic, Zapata e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo ecco Calabria, Bakayoko, Bertolacci e Laxalt. In avanti, si scalda il tridente offensivo formato da Suso, Higuain (che torna in campo dopo la squalifica subita in campionato) e Castillejo.

DUDELANGE – Dino Toppmoller verso lo schieramento del 4-4-2 tipo. Così, lussemburghesi previsti in campo con Frising in porta, Jordanov, Prempeh, Schnell ed El Hriti in linea di difesa; a centrocampo ecco Stolz, Kruska, Stelvio Cruz e Couturier. In attacco, si scalda la coppia formata da Sinani e Turpel.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-3) – Reina; Simic, Zapata, Rodriguez; Calabria, Bakayoko, Bertolacci, Laxalt; Suso, Higuain, Castillejo.

PROBABILE FORMAZIONE DUDELANGE (4-4-2) – Frising; Jordanov, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Kruska, Stelvio Cruz, Couturier; Sinani, Turpel.