Emergenza difesa per Rino Gattuso: contro la Lazio il tecnico rossonero sarà quasi obbligato a schierare la difesa a 3

Da qualche giorno i club di Serie A sono tornati a lavorare nei propri centri d’allenamento. Non fa eccezione il Milan di Rino Gattuso alla prese con l’infermeria stracolma e pochi uomini a disposizione. I problemi per Gattuso arrivano soprattutto dal reparto difensivo dove, dopo gli stop forzati per Conti, Caldara, Musacchio e Alessio Romagnoli, l’unico centrale attualmente a disposizione è il veterano Cristian Zapata. Se a questo ci si aggiunge la squalifica di Higuain è facile immaginare che Gattuso dovrà inventarsi qualcosa per la partita contro la Lazio. Infatti, pare che il tecnico calabrese stia seriamente pensando di schierare la squadra con la difesa a tre.

Gattuso sembra non fidarsi troppo del centrale Simic (nonostante la moria dei colleghi di reparto) e vorrebbe affiancare a Zapata i centrali “adattati” Ricardo Rodriguez e Ignazio Abate. Ma c’è anche una seconda ipotesi sul tavolo del tecnico rossonero e ruota intorno alla figura di Kessiè. L’ivoriano potrebbe scivolare sulla linea difensiva al fianco di Zapata con Ricardo Rodriguez e il rientrante Davide Calabria a fungere da terzini. Infine l”opzione, attualmente la più remota, vede l’impiego dal primo minuto dell’ex Crotone Simic, a quel punto Kessiè “riscalerebbe” a centrocampo con Bakayoko e Laxalt da mezzale.