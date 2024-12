Milan, Emerson Royal: «Vi racconto la mia infanzia»

L’esterno del Milan è intervenuto per approfondire questi argomenti sul suo passato e non solo

Emerson Royal, esterno del Milan, ha parlato ai canali social della Lega Serie A rilasciando un’interessante intervista che ha toccato tutti i più importanti argomenti, dal suo passato al suo presente.



LE FAVELAS – « E’vero sono cresciuto in una favela. Ero motivato perché molti pensano che la favela sia pericolosa, ma in realtà ci sono posti così in tutto il mondo. Ho imparato tanto dalla favela, perché lì tutti hanno fame di farcela. Tutti vogliono crescere e cambiare le loro vite, me incluso, anche se mi era stato detto che era impossibile. Ma non ho mai smesso di crederci ed alla fine ce l’ho fatta. Quando torno in Brasile provo sempre a trasmettere motivazione. Quando torno nella favela vado a parlare con i bambini per fargli capire che ci sono delle alternati »