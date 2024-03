Milan Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan ed Empoli: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan ed Empoli. I rossoneri vogliono continuare a tenere la pressione alta sulla Juve in classifica. Mentre i toscani vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, la prima dall’arrivo di Davide Nicola. Obiettivi diversi di classifica, da una parte il secondo posto e la certezza Champions, dall’altra la salvezza da conquistare cercando di lottare e strappare punti anche su campi difficili. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Okafor; Jovic. All. Stefano Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Marin, Maleh; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Davide Nicola

Milan-Empoli: orario e dove vederla

Milan-Empoli gara delle ore 15:00 della domenica, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. A San Siro sarà trasmessa in esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.