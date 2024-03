Milan Empoli, Fazzini: «Abbiamo preparato benissimo la partita»

Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, ha parlato della sfida contro il Milan di Serie A a San SIro. Ecco le sue parole

Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, ha parlato della sfida contro il Milan di campionato. Ecco le sue parole nel pre partita ai microfoni di DAZN .

MILAN – «Sappiamo che il Milan è una squadra molto forte, hanno le carte in regola per metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e vedremo come andrà a finire».