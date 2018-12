Milan, emergenza a centrocampo: Kessie e Bakayoko out con la Fiorentina

Tegola per il Milan: Gattuso dovrà fare a meno sia di Kessie che di Bakayoko nel prossimo impegno con la Fiorentina, emergenza in mediana

La sfida contro il Bologna è terminata 0-0, ennesimo passo falso per il Milan nella corsa alla qualificazione in Champions League. Ma le brutte notizie non finiscono qui per mister Gennaro Gattuso, che deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo in vista della prossima sfida contro la Fiorentina.

Il tecnico rossonero infatti dovrà fare a meno sia di Kessie che di Tiemouè Bakayoko contro i gigliati, entrambi squalificati: il primo era diffidato ed è stato ammonito, il secondo è stato espulso per somma di ammonizioni.