Milan, Fonseca: «Non me ne frega un c…o dei giocatori, non sono un attore. Se ci sono problemi…»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Udinese. I dettagli

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese.

CLIMA – «Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero arrabbiato. Dopo certe partite non mi piace vedere nessuno. Abbiamo avuto pochi giocatori in questi allenamenti, poi tutti i nazionali sono arrivati ieri. Abbiamo parlato della Fiorentina e preparato l’Udinese. Per me è stato molto importante ieri parlare di ciò che è successo a Firenze. Oggi abbiamo parlato dell’Udinese. Tutto quello che voi pensate. Io non chiudo gli occhi davanti ai problemi. Li abbiamo, affrontiamoli».

PROBLEMI SPOGLIATOIO – «La mia leadership non è da farla vedere fuori, io non sono un attore. Se abbiamo qualche problema, non me ne frega un cazzo del nome del giocatore. Io ci parlo. Frontalmente, direttamente, con la squadra o con i giocatori. Non ho bisogno di dimostrare nulla, non sono un attore. Nel calcio oggi c’è tanta necessità di farsi vedere, io invece sono così, dal primo giorno. Fate questa domanda ai calciatori, se sono stato così dal primo giorno o meno».

IBRAHIMOVIC – «Parlo tutti i giorni con lui, ne abbiamo parlato dopo Firenze anche».

PUNIZIONI DOPO FIRENZE – «Vediamo domani. Per me nessun calciatore è più importante della squadra. E chi sbaglia deve prendersi le sue responsabilità. Se qualcuno non segue questo spirito di squadra, per me è difficile».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE A FONSECA SU MILAN NEWS 24