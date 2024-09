Milan, Fonseca: «Non è MAI esistito un CASO Theo-Leao. Se sono sotto esame? Mi sento COSì»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del Venezia

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Venezia.

THEO E LEAO – « Se saranno titolari non lo so. Quello che ho visto dopo le nazionali sono due giocatori in buona condizione, allegri nel lavoro. Caso mai aperto per me. Se saranno titolari non lo so, vediamo domani. Io ho visto due giocatori come gli altri, con buona aura, allegria nel lavorare, normale».

SOTTO ESAME – «Noi allenatori lo siamo sempre, dipendiamo dai risultati. Però sono solo focalizzato sul mio lavoro. Se ci concentriamo su ciò che si dice, è difficile lavorare. Tutti noi».

