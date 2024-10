Milan, Fonseca CHIAMA Leao: la RICHIESTA contro il Bayer Leverkusen, VIETATO sbagliare

Le ultime sulla preparazione del Milan di Paulo Fonseca per la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca vorrebbe affidarsi a Rafael Leao per cercare di battere il Bayer Leverkusen nella seconda giornata del girone di Champions League.

Una richiesta fatta per responsabilizzare il numero 10 portoghese in una sfida già potenzialmente decisiva per il passaggio del turno. Un’altra sconfitta potrebbe infatti risultare fatale per il Milan.