Milan, Gattuso: «Non riusciamo a reagire, mancano gli occhi della tigre»

Il mister rossonero difende la squadra e ci mette la faccia come sempre. Però adesso la situazione è veramente difficile. La sensazione è che per la Champions adesso, si fa veramente dura

Gennaro Gattuso nel dopo gara Torino-Milan, prova a dare spiegazioni sul momento negativo del suo Milan, queste le sue parole a Sky Sport: «La mia squadra fa fatica, gli episodi ci girano tutti male, probabilmente la grande pressione ci sta frenando. Siamo in un momento difficile, a volte in determinate situazioni ci mancano gli occhi della tigre».

Gattuso ad una domanda su quanto si sente responsabile di questa situazione di difficoltà, risponde così: «Come tutti i tecnici, noi siamo sempre i primi a metterci la faccia, i responsabili delle prestazioni sul campo. Ovviamente quando i risultati sono deludenti, come in questo ultimo periodo, è normale che si possa essere messi in discussione».