Milan, Gedson Fernandes nel mirino: la richiesta del Benfica

Milan, rivoluzione a centrocampo: si studia il profilo di Gedson Fernandes. Il talento del Benfica piace alla dirigenza

Le intenzioni del Milan sono chiare: si punta a rinforzare pesantemente il centrocampo in vista della prossima stagione. Non solo Veretout tra i corteggiati: si valuta anche Gedson Fernandes.

Il classe ’99 piace al club di Via Aldo Rossi, ma il Benfica non fa sconti per il suo talento. Secondo Tuttosport, il club portoghese non accetterà offerte inferiori a 30 milioni più bonus.