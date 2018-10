Gattuso punta nuovamente sul 4-4-2 per salire al quarto posto: contro il Genoa, in caso di vittoria, i rossoneri potrebbero agganciare la Lazio

Il Milan vede finalmente il quarto posto in classifica: il recupero di stasera contro il Genoa, partita rinviata a inizio campionato per la tragedia del ponte Morandi, permetterebbe ai rossoneri, in caso di vittoria, di agganciare la Lazio che occupa l’ultimo posto disponibile per la Champions. È questo l’obiettivo da raggiungere secondo la dirigenza e Gattuso, che dopo le sconfitte con Inter e Betis Siviglia sembrava a un passo dall’esonero, vuole riportare i rossoneri nella massima competizione europea per club.

Spesso, nelle stagioni passate, il Milan sbagliava proprio le partite che avrebbero permesso il salto di qualità: Gattuso si augura che la storia cambi, a partire da stasera, quando schiererà i suoi giocatori con il 4-4-2 visto contro la Sampdoria. Se la vena offensiva non è un problema, con 18 gol il Milan è il terzo attacco del campionato, Gattuso, per la difesa, spera di vedere finalmente un po’ di solidità.