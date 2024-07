Milan, Zapelloni: «Ci sono QUATTRO squadre davanti ai rossoneri. Questa cosa sarebbe INACCETTABILE per i tifosi»

Il giornalista Umberto Zapelloni ha parlato della griglia di partenza per la stagione 2024/2025, mettendo il Milan abbastanza indietro

Umberto Zapelloni, giornalista, è stato intervistato da MilanNews.it per parlare della lotta Scudetto, mettendo il Milan indietro a ben quattro squadre, complice anche il calciomercato.

LOTTA SCUDETTO – «Beh, senza il mercato è difficile rispondere (sul Milan, ndr). Hai l’Inter che ha aggiunto diversi tasselli ed è ancora la squadra da battere, poi c’è un Napoli molto agguerrito con Conte, la Juve ha rifatto la squadra e ha uno dei migliori allenatori del campionato, anche l’Atalanta può fare bene e lo abbiamo visto in Europa. Queste 4 rischiano di essere davanti al Milan, vedremo anche la Roma, ma i rossoneri hanno bisogno di innesti importanti per sognare. Credo che per i tifosi milanisti non sarebbe accettabile un campionato come quello dell’anno scorso, dove sei arrivato secondo ma a una distanza siderale dall’Inter, che aveva già chiuso i giochi da tempo. E’ una stagione difficile per la rosa che abbiamo adesso, l’augurio che le parole di Fonseca possano trasformarsi in qualcosa di reale e concreto»