Milan, Giroud: «Il mio futuro? Tornare in Francia...»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Ouest-France del suo futuro e in vista della sfida di Europa League contro il Rennes. Ecco le sue dichiarazioni.

FUTURO – «Ho sempre apprezzato Pinault (proprietario del Rennes, ndr), siamo stati anche vicini di casa per un periodo a Londra e andavano d’accordo anche le nostre mogli. In passato c’è stato un interesse da parte del Rennes e per me è sempre un piacere notare questa simpatia che raccolgo in Francia. Amo la Bretagna, ma al momento tornarci non rientra nei miei piani».