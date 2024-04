Milan Guirassy, spunta una clausola: tutto riaperto per l’attaccante

Il Milan torna a guardare in Bundesliga per l’attacco perché torna in auge il nome di Guirassy dello Stoccarda

Il Milan torna a guardare in Bundesliga per l’attacco perché torna in auge il nome di Guirassy dello Stoccarda.

Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che proprio oggi in edicola spiega come il club rossonero abbia avuto dei nuovi contatti con il guineano. Il centravanti è legato allo Stoccarda da una clausola accessibile (17,5 milioni di euro) e per questo appetibile per molti club. Guirassy in estate potrebbe cambiare aria: il suo desiderio è la Premier ma il Milan potrebbe offrirgli l’occasione della vita.