Milan, Gullit: «A Brahim Diaz ha fatto bene tornare al Real Madrid»

Ruud Gullit ha parlato ai microfoni di AS dell’ex Milan Brahim Diaz e Kylian Mbappé in orbita Real Madrid.

BRAHIM DIAZ – «Se da tifoso del Milan mi manca Brahim? Guarda, se avesse giocato come gioca ora quando era con noi. Perché non è sempre stato così. Penso che abbia preso una buona decisione, l’ho visto giocare e lo fa molto, ma molto bene. Lo stile è diverso, gli ha fatto bene tornare a Madrid. Ha fatto un salto, gli ho visto fare cose che non gli vedevo fare quando era al Milan. Forse è stato proprio questo, trovare la squadra e la competizione giusta per lui».

MBAPPE’ – «Parliamo del club più grande del mondo. Se Madrid ti chiama, dici quasi sempre sì, non dici no. Capisco che il Real voglia avere il miglior giocatore, anche in passato ha scelto Cristiano e altri giocatori di questo tipo».