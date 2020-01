Milan, Ibrahimovic: «Giocare già lunedì? Col pallone non ho problemi…»

Il nuovo attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic: «Giocare già da lunedì? Speriamo, ho parlato col mister. Qui per aiutare»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport immediatamente dopo la sua presentazione. Ecco le parole dello svedese:

«Potevo scegliere anche altre squadre, ma ho scelto di tornare perché il Milan è casa mia. Giocare già lunedì? Speriamo, ho parlato col mister e gli ho detto che sto bene. Non tocco il pallone dall’ultima volta che ho giocato, ma col pallone io non ho problemi. Sono qui per aiutare la squadra e alzare il livello».